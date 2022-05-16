الخليل - البيرة - بيتونيا - غزة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي, اليوم، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.وأوضحت مصادر محلية في غزة، أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية شمال غربي غزة، وأجبرتهم على الانسحاب من البحر.من جهة أخرى, اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين من الخليل والبيرة وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية عدة على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.// انتهى //12:18ت م0076