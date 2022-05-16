القاهرة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأكد رئيس البرلمان العربي عبد الرحمن العسومي أهمية الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا في الصومال وفاز بها حسن شيخ محمود، مشيرًا إلى أنها ستكون نقطة تحول في مستقبل الصومال وشعبه.وأشار العسومي، في بيان له اليوم، إلى حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدًا دعمه الكامل للصومال خلال تلك المرحلة الحاسمة من تاريخه.وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني للرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الصومالي.// انتهى //12:20ت م0077