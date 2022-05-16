القاهرة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسعقد الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة اجتماعه السابع والثلاثون اليوم بمقر جامعة الدول العربية، ومشاركة عدد من الدول والمنظمات العربية.ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية بالمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور نواف عصام بليسي.وأوضح مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية الدكتور محمود فتح الله، في تصريح له أن الاجتماع ناقش اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ومتابعة اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية روتردام بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم لبعض الكيماويات ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية، بالإضافة إلى متابعة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.ومن المقرر أن يرفع الفريق تقريرًا بنتائج أعماله إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي سيعقد في أكتوبر المقبل.// انتهى //12:29ت م0079