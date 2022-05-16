نجران 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.وقال سموه : لقد غمرت الفرحة أبناء الوطن والأمتين العربية والإسلامية وهم يرون خادم الحرمين الشريفين يرفل في ثوب الصحة والعافية مغادراً المستشفى.كما رفع سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، داعياً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يُلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها.// انتهى //12:44ت م0081