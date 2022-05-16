الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسدفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم ، بأكثر من 100 خريجً وخريجة من برنامج "فني رعاية مرضى" المنتهي بالتوظيف للإنخراط في سوق العمل، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظّمته الأكاديمية الصحية في الهيئة .وهنّأ الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان الخريجين ضمن البرنامج الوطني الذي يدعم سلامة المرضى والقطاع الصحي، عبر تأهيل قوى عاملة تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، ويؤهل الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض، عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، خاصة مراجعي العيادات الخارجية.يُذكر أن برنامج فني رعاية المرضى أحد البرامج النوعية والمتخصصة التي أشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.// انتهى //12:46ت م0082