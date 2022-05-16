جدة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساستعرضت أمانة محافظة جدة تجربتها في مشروع منصة إدارة المدينة "مدينتي" أمام قيادات القطاع البلدي بدول مجلس التعاون لدول الخليج، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الحادي عشر للعمل البلدي الخليجي المشترك الذي استضافته دولة الكويت تحت شعار "بلدية ذكية" خلال الفترة من 10 – 12 مايو 2022م، وصدرت التوصية بتعميم التجربة وإنشاء منصة رقمية موحدة للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات.وأوضح المدير العام لمركز مدينتي عبدالله بن محمد الغامدي أن المؤتمر اعتمد ضمن توصياته تعميم تجربة أمانة جدة وذلك بإنشاء منصة إلكترونية لإدارة النفايات شاملة وموحدة على مستوى منطقة الخليج، لافتًا إلى أن المنصة حظيت بإعجاب الحضور.وبين أن الأمانة تهدف من خلال منصة مدينتي إلى تحقيق التحول الرقمي لزيادة التحكم وللحد من ظاهرة الرمي العشوائي وتحسين المشهد الحضري، وتحفيز عملية الفرز من المصدر ودعم إدارة المدن الذكية والمباني الخضراء، بجانب تخفيض الإنفاق الحكومي على المشاريع، مع إطالة العمر التشغيلي للمرادم والاستدامة والتحول في أعمال الرقابة ‏إلى رقابة إلكترونية عوضًا عن الاعتماد على العنصر البشري.// انتهى //12:47ت م0083