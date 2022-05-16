الدمام 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعد مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة أمس وإجراء الفحوصات الطبية له ـ رعاه الله ـ واستكمال الخطة العلاجية - ولله الحمد- بنجاح.وقال سموه: "أبناؤكم يا سيدي تغمرهم الفرحة بما مَنَّ الله عليكم من صحة وعافية بعد إجراء الفحوصات الطبية وخروجكم من المستشفى، وأنتم ترفلون بثياب الصحة والعافية، ودعواتهم لكم أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه".كما رفع سمو أمير الشرقية التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية له - رعاه الله -.وقال سموه: "نهنئكم بسلامة قائد مسيرتنا، ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية، ويكلأَه برعايته ويمده بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويديمه ذخراً وسنداً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية".// انتهى //13:43ت م0085