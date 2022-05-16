الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بيسيندورفر.واستمع سموه إلى شرح "تعداد السعودية 2022"، الذي يُعدُّ الخامس في تاريخ المملكة، وآلية العمل والتنظيم المتبع، والتطورات في آلية العد من خلال العد الذاتي ومحطات العد الذاتي والميداني، والتعاون بين الباحثين وسكان المنطقة لتسهيل هذه المهمة الوطنية.ونوه سمو أمير منطقة الرياض بجهود الوزارة وهيئة الإحصاء في مشروع تعداد السعودية 2022، مؤكداً سموه على أهمية المشاركة وتقديم البيانات المطلوبة والتعاون مع هيئة الإحصاء وباحثيها الميدانيين.وأشار سموه إلى الفائدة التي يعود بها "التعداد" على الوطن في المجالات كافة حيث يسهم في بناء الإستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:43ت م0087