عرعر 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة, اليوم, معالي رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشيخ أحمد بن صالح المحيميد.واستمع سموه عن التطور التقني لتسريع إنجاز القضايا بداية من المحاكم المختصة وصولاً إلى محكمة الاستئناف, مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إرساء مبادئ العدل، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جهته قدم معالي رئيس محكمة الاستئناف شكره وتقديره لسموه على الاستقبال وتوجيهاته السديدة التي ستكون محل الاهتمام والعمل على خدمة المواطنين.// انتهى //13:43ت م0088