الدمام 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة أمس بعد إجراء الفحوصات الطبية له ـ رعاه الله ـ واستكمال الخطة العلاجية -ولله الحمد- بنجاح.وسأل سمو نائب أمير الشرقية المولى عزَّ وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بدوام الصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، ويديمه ذخراً وسنداً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية.// انتهى //13:43ت م0089