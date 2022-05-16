الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسوقَّع معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العمر عقد إنشاء "كرسي الشيخ عبدالله الرشيد لأبحاث علوم الأرض والاستشعار عن بعد"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوقف عبدالله الرشيد للأعمال الخيرية رشيد عبدالله الرشيد، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر ومدير عام معادن للذهب ومعادن الأساس المهندس محمود الجهني، وذلك في إطار دعم الأبحاث العلمية في مجال علوم الأرض والاستشعار عن بعد وتقديم الدراسات والبحوث الاستكشافية.ويأتي هذا الكرسي امتدادًا للكراسي البحثية التي تشرف على رعايتها الجامعة، والتي حققت العديد من المنجزات العلمية، حيث أن هذا الكرسي العلمي يدعم الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.وأوضح المشرف على الكرسي الدكتور فهد بن خضير الشهري أن الكرسي العلمي يسعى إلى إجراء ودعم الأبحاث العلمية في مجالات علوم الأرض والاستشعار عن بعد لخدمة المشروع التنموي في بلادنا، ونقل وتوطين تقنيات البحث العلمي لتوفير بيئة ملائمة للإبداع والتمييز والابتكار وتدريب وتطوير المختصين من الباحثين وتقديم الاستشارات العلمية المتخصصة، والتعاون مع الجهات العلمية ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها في مجال الكرسي العلمي، وفق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تطوير البحث العلمي والابتكار.حضر التوقيع، وكيل الجامعة الدكتور عبدالله السلمان، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي، وعميد كلية العلوم الدكتور زيد العثمان، والمشرف على الكرسي الدكتور فهد الشهري.// انتهى //14:39ت م0114