جيزان 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأطلقت جمعية تميز الشبابية بمنطقة جازان مشروع "مـتـين" لتأهيل الشباب والفتيات وتدريبهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.ويستهدف المشروع 150 مستفيدًا في خمس مجالات هي تصميم الديكور الداخلي، والريفيت الإنشائي، والتصوير الفوتوغرافي، والمونتاج وتحرير الفيديو، وتصميم الجرافيك، حيث يتضمن المشروع تدريب المستفيد وتأهليه، إلى جانب منح المتدرب شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية.وفتحت الجمعية باب التسجيل في برنامج "متين" من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، حيث تنطلق غدًا أولى الدورات في تصميم الديكور الداخلي مستهدفة الفتيات بتدريبهن على أساسيات ومفاهيم التصميم الداخلي.// انتهى //14:40ت م0115