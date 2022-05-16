جازان 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم , "مبادرة يستفتونك" التي ينظمها فرع الإفتاء بالمنطقة .واستمع سموه لشرح من مفوض الإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة, ومدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عبدالله بن علي حمدي عن المبادرة التي تعد الأولى على مستوى المملكة، وغيرها من المبادرات والبرامج والأنشطة الدعوية والتوعوية التي ينفذها الفرع، منوهاً باهتمام وحرص القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ـ لدعم الإفتاء في مناطق المملكة .كما اطلع سمو نائب أمير جازان على عرض تعريفي بدور الفرع والمهام المناطة في الإجابة على أسئلة المستفتين وتوزيع الكتب العلمية وتطبيق اسألني الالكتروني الذي يمكن من خلاله رفع الفتوى من أي مكان والتنسيق مع الجهات الحكومية المستهدفة ذات العلاقة .//انتهى//14:42ت م0116