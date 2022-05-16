الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واستواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع طريق الظهران - العقير - سلوى المزدوج، البالغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة، وجهودها لرفع كفاءة وأداء فعالية النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، واختصار زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي.ويعد المشروع واحداً من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.وجرى الانتهاء من مرحلتين من المشروع من أصل أربع مراحل العمل جارٍ على تنفيذها، حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 107 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى54%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 59 % من طولهاالبالغ 13 كم.يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الصعود بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.// انتهى //15:02ت م0121