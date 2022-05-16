الدمام 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، رفع حظر صيد القبقب في المياه الإقليمية للمملكة على ساحل الخليج العربي بعد فترة حظر استمرت لمدة لـ 3 أشهر حسب قرار الوزارة السابق .وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن فرض الحظر أسهم في الحفاظ على مخزون القبقب وأدى إلى تحسّن في مخزونة وتوفره في المصايد أثناء موسم صيده، مبيناً أن أنثى القبقب تضع البيض في المرة الأولى من 2 إلى 9 أشهر بعد التزاوج، وغالبًا ما يكون بين شهر مايو إلى شهر أغسطس، كما أنه يعتبر غذاءً للأسماك وقنديل البحر (فغلول) في مراحله الأولى للنمو والقبقب الذي يعد من فصيلة القشريات يقوم بدفن نفسه في الطين في الشتاء ويظهر عندما ترتفع درجات الحرارة في فصلي الربيع والصيف .وأكد أن الحد الأدنى المسموح بصيده عندما يكون في طول (7سم) ، داعياَ الصيادين إلى الالتزام بذلك وإعادة أمهات القبقب المحملة بالبيض أثناء عمليات الصيد للبحر مرة أخرى حفاظاً على المخزون .// انتهى //15:02ت م0122