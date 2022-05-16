جدة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واستستضيف مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، "منتدى القطاع الخاص" في نسخته العاشرة، الذي تنظمه المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الفترة من 2 - 4 يونيو 2022م بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.ويهدف منتدى القطاع الخاص الذي يأتي تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة - الصمود والاستدامة"، إلى تسليط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، وأدوات التمويل المتاحة، مثل: خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكذلك مناقشة مواضيع اقتصادية ومشروعات تنموية مختلفة، وإلقاء عروض لفرص التجارة والاستثمار.وسيتضمن برنامج المنتدى عقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية التنموية والإقليمية والدولية.ويستقبل المنتدى عددًا من المتحدثين المختصين الذين سيشاركون وجهات نظرهم وخبراتهم مع الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.يُذكر أن المنتدى سيستقطب أكثر من 2500 مشارك من قطاعات متعددة من جميع أنحاء العالم.// انتهى //15:02ت م0123