المدينة المنورة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعد مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة أمس, وإجراء الفحوصات الطبية له ـ رعاه الله ـ واستكمال الخطة العلاجية - ولله الحمد- بنجاح .وقال سموه : أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مغادرة مقامكم "يحفظكم الله" المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح ولله الحمد، وأسأل المولى عز وجل أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية، ويمدكم بعونه وتوفيقه , والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم .// انتهى //15:07ت م0124