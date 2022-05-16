رام الله 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسدعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب.وبين في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، أن الإفلات من العقاب وهو الشعور الذي يشكل طيلة 74 عاماً من النكبة الدافع الكبير لقيام دولة الاحتلال بجرائم القتل والاستيطان والتهجير، وقد حان الوقت كي تتوقف تلك السياسة المزدوجة وتوفير الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنصريته.وطالب إدارة الرئيس الأمريكي والدول الأوروبية بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ مخططات الاستيطان الجديدة التي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذها في الضفة الغربية، والتي سيتم بموجبها بناء 4427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، لما تشكله تلك المخططات من تقويض لحل الدولتين وتهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، كما طالب شركة "كاف" الإسبانية بوقف تسليم سلطات الاحتلال 57 قطاراً تربط المستوطنات بمدينة القدس، مشيراً إلى أن هذه الأعمال خرق للقانون الدولي والشرعية الدولية, مضيفاً إلى أن المطلوب من مجلس الأمن والأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار 2334 الوقوف عند مسؤولياتهم لمنع تهجير أهلنا في مسافر يطا، مؤكداً وقوف الحكومة إلى جانب أهلنا في مسافر يطا.// انتهى //15:10ت م0126