المنامة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,960.90 نقطة بانخفاض قدره 10.02 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 720.76 نقطة، بارتفاع قدره 0.07 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و86 ألفًا و318 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 513 ألفًا و122 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 68 صفقة.// انتهى //15:49ت م0146