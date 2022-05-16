الدوحة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضًا بمقدار 200.69 نقطة، أي ما نسبته 1.56%، ليصل إلى 12 ألفًا و675.92 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 172 مليونًا و289 ألفًا و114 سهمًا، بقيمة 848 مليونًا و507 آلاف و392.602 ريال، نتيجة تنفيذ 30429 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:49ت م0147