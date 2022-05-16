تبوك 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري الذي قدّم تقريراً عن أعمال الربع الأول وخطة عمل شهر رمضان المبارك مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.وأكد سموه الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك وأهمية تكثيف الجولات الرقابية ومراقبة الأسعار، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهاً بدعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته , مشيدا بجهود معالي وزير التجارة والقائمين على فرع وزارة التجارة بالمنطقة .فيما نوه المهندس الوباري بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.// انتهى //15:51ت م0149