جدة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم وذلك بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بصحة وعافية بعد الفحوصات الطبية والخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.ودعا معاليه لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين أن يحفظهما الله ويديم عليهما نعمة الصحة والعافية وأن يمدهما بالعون والتوفيق لكل مافيه خير ونماء للوطن وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.// انتهى //16:00ت م0151