جدة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسنوهت المبعوثة الخاصة لدولة ألمانيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي، والقنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية بجدّة الدكتورة إيلتيه آدرهولد، بحرص بلادها على توطيد الشراكة والحوار المشترك مع منظمة التعاون الإسلامي حول جملة من المحاور والقضايا التي تهم الجانبين.ودعت آدرهولد خلال زيارتها أمس، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الإستراتيجي من المباحثات بين المنظمة وألمانيا التي ستنعقد خلال النصف الثاني من هذا العام في برلين، مؤكدة أن بلادها تنظر بتقدير لما يقدّمه المجمع من جهود مقدرة في نشر ثقافة الاعتدال والتعايش السلمي بين الأديان والشعوب، وتعزيز الوعي بأهمية تمكين المرأة من حقوقها الطبيعية والسماح لها بالمشاركة الفعلية في جهود البناء والتقدم والتطور في دول العالم الإسلامي.من جانبه أوضح معالي الأمين العام للمجمع الدكتور مصطفى سانو قطب أن اللقاء يعد بداية لعلاقات ممتازة من التعاون والتنسيق بين المجمع والسلطات المشرِفة على الشأن الديني بألمانيا، مرحّبًا بالتعاون والتنسيق في دراسة القضايا المتعلقة بالإسلاموفوبيا والتطرف والتعايش السلمي بين الأديان والشعوب.// انتهى //16:00ت م0152