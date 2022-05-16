مكة المكرمة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، باسمه واسم علماء ومدرسي وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -رعاه الله- بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.وسأل معاليه الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ويلبسه ثوب العافية وأن يطيل في عمره ويجعله ذخراً للبلاد والعباد وأن يديم على المملكة الرخاء والنماء.// انتهى //16:01ت م0153