الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمعالي نائب رئيس الوزراء التايلندي وزير الشؤون الخارجية دون برامودويناي، على هامش منتدى الاستثمار السعودي التايلندي الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض.وشارك سمو وزير الخارجية، ومعالي نائب رئيس الوزراء التايلندي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي ناقشت تعزيز الشراكة في القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلند.كما شهد سمو وزير الخارجية، ومعالي نائب رئيس الوزراء التايلندي خلال المنتدى التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين، لتشمل تطوير مجالات التعاون المختلف.كما اجتمع سمو وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء التايلندي مع رجال الأعمال في البلدين الصديقين لاستكشاف فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الواعدة للمستثمرين.// انتهى //16:03ت م0154