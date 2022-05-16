الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلندي دون برامودويناي، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة.واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.// انتهى //16:09ت م0155