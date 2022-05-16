السيح 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرعت حرم أمير منطقة الرياض, الأميرة نورة بنت محمد بن سعود اليوم، حفل تخريج 3653 خريجة من طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج, تمثل الدفعة الثالثة عشر لدرجة البكالوريوس والدفعة الرابعة لدرجة الدبلوم والدفعة الخامسة لدرجة الماجستير .وأقيم حفل بهذه المناسبة تضمن مسيرة للخريجات، ثم كلمة الخريجات, كما شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن مسيرة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وفروعها وأبرز المنجزات التي حققتها .وألقى رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الطلحي, كلمة بين فيها أن الجامعة تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030م وفق منظومة تعليمية تحرص على جودة التعليم وتوفير الطاقات والخدمات لدى الطلاب والطالبات وصقل شخصياتهم العلمية والعملية بما يكفل لهم الإبداع والابتكار والتطور بما يسهم في رفع دفعة عجلة التقدم نحو المصاف العالية , متمنيا للخريجات النجاح والتوفيق وأن يسهمن في تطوير وتنمية المملكة من خلال التحاقهن بسوق العمل بما يجعلهن شريكات في نماء الوطن وازدهاره .وفي ختام الحفل كرمت سمو الأميرة نورة بنت محمد الخريجات الحاصلات على مراتب الشرف وتسلمت سموها درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهى //16:28ت م0157