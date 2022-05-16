جدة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - هذا اليوم الاثنين 15 / 10 / 1443 الموافق 16 / 5 / 2022م، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله -.حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،// انتهى //16:43ت م0159