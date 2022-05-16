المدينة المنورة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واستنظّم الجامعة الإسلامية الأربعاء المقبل، "مهرجان الثقافات والشعوب" في نسخته العاشرة بمشاركة أكثر من 100 جنسية من طلبة الجامعة ومنتسبيها, ويستمر لمدة 9 أيام.ويعدّ المهرجان ظاهرة ثقافية فريدة تنظّمها الجامعة الإسلامية سنوياً, ويحظى بمشاركة واسعة من طلاب الجامعة من مختلف الجنسيات, يقدّمون خلاله أبرز ثقافات وتراث وأزياء وتقاليد بلدانهم من خلال أركان مخصصة في المعرض لكل دولة مشاركة, ويوفّر المحفل فرصة للتعرّف على مختلف الدول وثقافات الشعوب تحت سقف واحد, ويسعى إلى تعزيز لغة الحوار وتنمية روح التعايش والتعارف, ونشر السلام والمحبة بين مختلف الشعوب والثقافات, وتنمية مبادئ العمل الجماعي بين المشاركين في إبراز ثقافاتهم.// انتهى //17:42ت م0170