الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأكدت رئيسة اللجنة العلمية لأولمبياد إبداع فاطمة آل هملان أن ما حققه أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة وحصولهم على 22 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022 ) يعد إنجازا وطنيا ، كسب الوطن فيه كوكبة من العقول والعلوم، التي تعد أساس نهضته في المستقبل .وعبّرت عن تهنئتها لأولياء أمور الطلاب والطالبات على هذا الإنجاز العلمي العالمي، الذي يُحسب باسم الوطن، مثنية على الجهود المبذولة من وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبين "موهبة"، متمنية استمرارية هذا الدعم للاستدامة.وقالت: لتكن قوتنا في شبابنا، هذا هو الاستثمار الحقيقي في الشباب، داعية الشباب السعودي الموهوب بالاستمرار بالعمل والابتكار، وطلب العلم، مبينة أن الهدف الأساسي هو المرحلة العلمية التدريبية التي يمر بها الطلاب والطالبات وتسهم في صقل شخصياتهم.من جانبها بيّنت مشرفة لجان التحكيم للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي سارة العجلان - التي رافقت المنتخب في رحلته العلمية للمعرض الدولي (آيسف 2022) - أن ما قدمه جميع الموهوبين والموهوبات هو إنجاز كبير يفخر به الجميع، مؤكدة أن القيادة الرشيدة أتاحت للطلاب والطالبات المشاركة في المسابقة وقدمت لهم الدعم في جميع مراحلها من التأهيل إلى لحظة تتويجهم، وكان الوطن الداعم الأكبر لهم .وعبّرت مشرفة الموهوبات في إدارة تعليم الرياض ومنسقة الإبداع العلمي منيرة الجعيد عن فخرها واعتزازها بالموهوبات الموهوبين ممن تأهلوا لتمثيل المملكة بهذه المسابقة العالمية، مؤكدة أن هذا الفوز هو فوز للجميع دون استثناء، داعية الموهوبين والموهوبات بتنمية مهاراتهم في البحث العلمي من المرحلة الابتدائية، وضرورة التجاوب مع استفساراتهم وأسئلتهم وتوفير الوسائل والمصادر لهم، مشيرة إلى أن هذا الفوز الكبير أصبح نموذجا للموهوبين والموهوبات في أنحاء الوطن .// انتهى //17:45ت م0171