الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة أمس، بعد إجراء الفحوصات الطبية له ـ رعاه الله ـ واستكمال الخطة العلاجية -ولله الحمد- بنجاح.وسأل الدكتور الربيعة المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يكتب له الأجر ويديم عليه تمام الصحة والعافية.// انتهى //17:52ت م0172