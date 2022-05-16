أبها 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسانطلقت اليوم أعمال ملتقى رصانة البحث العلمي والنشر، الذي تنظمه كلية العلوم والآداب بخميس مشيط لمدة يومين، برعاية معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.ويهدف الملتقى إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي وجودة النشر في ظل تنامي اهتمام الجامعات السعودية والعالمية بالبحث العلمي وانعكاساته الكبيرة على التنمية.وأوضحت عميدة كلية العلوم والآداب بخميس مشيط الدكتورة سراء أبو ملحة أن الملتقى يقدم أوراقاً علمية حول دور البحث العلمي في التنمية الشاملة ومناهج البحث العلمي في العلوم الإنسانية ومعايير جودة البحث العلمي وأخلاقياته.ويناقش الملتقى محور النشر العلمي وأساليب تميز نشره في المجلات المحكمة والمصنفة وأسس اختيار المجلة العلمية، إضافة إلى مهارات التسجيل في المواقع الإلكترونية العلمية.// انتهى //17:53ت م0173