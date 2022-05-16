جيزان 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واستستضيف منطقة جازان خلال الفترة من 18 - 23 مايو الجاري، بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية، بمشاركة 7 منتخبات (الإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، وفلسطين ولبنان) بجانب المنتخب السعودي المضيف.وكانت قرعة البطولة قد أجريت في 26 أبريل الماضي، وحل فيها الأخضر على رأس المجموعة الثانية مع منتخبي البحرين وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات، والكويت، وعمان ولبنان.ومن المقرر أن تنطلق المنافسات الأربعاء المقبل بإقامة 3 مواجهات تجمع منتخبنا الوطني مع فلسطين، في حين تلتقي الإمارات مع عمان والكويت مع لبنان.ويفتتح منتخبا عمان والكويت مباريات الجولة الثانية التي تشهد مواجهة البحرين مع فلسطين ولبنان مع الإمارات، فيما تشهد الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مواجهات الإمارات مع الكويت، والبحرين مع فلسطين ومنتخبنا الوطني مع البحرين.وضمن استعداد الاتحاد السعودي لاستضافة البطولة، انتهى تجهيز ملعب جازان الشاطئي بالتعاون مع إمارة المنطقة خلال 4 أيام بسعة 2210 مشجعين، إذ يقع الملعب شمال الكورنيش الشمالي، وتقرر أن يكون الدخول لمباريات البطولة مجانًا للأفراد والعائلات، مع تظيم عدد من الفعاليات الفلكلورية والعروض الترفيهية المصاحبة لمباريات البطولة.يذكر أن المملكة قد استضافت خلال الفترة الأخيرة عددًا من البطولات المقامة تحت مظلة اتحاد غرب آسيا في كرة القدم، على غرار كأس اتحاد غرب آسيا للشباب تحت 23 عامًا وكأس اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت 17 عامًا.// انتهى //17:53ت م0174