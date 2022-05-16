الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واستختتم الثلاثاء مباريات بطولة الصعود للدوري الممتاز للكرة الطائرة للناشئين بإقامة مباراتين، وسيتحدد على ضوئها الفريقان المتأهلان، علمًا أن فريق العمران ضمن الصعود بعد فوزه على النصر والرائد متصدرًا الترتيب بـ 6 نقاط.وستجمع المباراة الأولى العمران والرائد في 12.30 ظهرًا، فيما يلتقي في المباراة الثانية، النصر واليرموك في 2.30 ظهرًا، ولكل منهما 3 نقاط، على أن يرافق الفائز في هذه المباراة العمران لبطولة الدوري الممتاز في الموسم القادم.// انتهى //17:53ت م0175