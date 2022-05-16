الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسعقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين اجتماعه الأول للدورة الرابعة 2022 - 2025م، برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في المقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة بمدينة الرياض.واستعرض الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله الشبيلي أعمال الجمعية السابقة خلال الدورة الثالثة لمجلس الإدارة، وأعمال الجمعية خلال العام الحالي 2022م وما تحقق منها.كما ناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومن بينها تشكيل لجنة للاستثمار، وتشكيل لجنة للمراجعة، إلى جانب الوضع المالي للجمعية خلال الفترة السابقة، وأبرز ما يستجد من أعمال للفترة القادمة.وفي ختام الاجتماع قدّم الرئيس التنفيذي للجمعية الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الإدارة ولأعضاء المجلس على دعمهم لأعمال الجمعية وخطط تطويرها، مما سيسهم في تحقيق أهدافها والنهوض بمهنة المراجعة الداخلية في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:54ت م0176