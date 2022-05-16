الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته -حفظه الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، داعيًا الله العلي القدير أن يمد مقامه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه بحفظه وعنايته.كما رفع معاليه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بهذه المناسبة ، راجيًا من الله سبحانه أن يحفظ هذا الوطن في ظل القيادة الرشيدة .// انتهى //17:55ت م0178