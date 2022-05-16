مقديشو 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 6.000 سلة غذائية تزن 402 طن في عدد محافظات ولاية جلمدغ بالصومال لمواجهة موجة الجفاف هناك، استفاد منها 36.000 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية الصومال الفيدرالية.و عبر نائب محافظ إقليم مدغ بولاية جلمدغ أحمد محمد شيري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظها الله - على وقوفهم إلى جانب أشقائهم في جمهورية الصومال الفيدرالية في ظل هذه الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الصومالي ، مبينا أن هذه المساعدات سيتم إيصالها للأسر الأكثر احتياجا في الولاية .من جهته أوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت رحمه أن إجمالي حجم المساعدات المقدمة يبلغ 2.838.3 طنا يستفيد منها 254.184 مستفيدا من المتضررين من الجفاف في معظم الأقاليم الصومالية ، وقد تم تخصيص 402 طن من المساعدات الغذائية لمحافظات جنوب جالكعيو ، جورعيل ، طوسمريب ، عدادو ، عابدواق ، حيرالي بولاية جلمدغ.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب الصومالي الشقيق وتأمين حاجاته الغذائية الأساسية.// انتهى //17:56ت م0180