الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسفتح المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، ملف مواجهة المنتخب الفلسطيني الأربعاء المقبل، في افتتاح مباريات الأخضر في بطولة اتحاد غرب آسيا، التي ستستضيفها منطقة جازان، في الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري.وأدى (أخضر الشاطئية)، تدريباته على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية السبت الماضي، حرص خلالها المدرب على شرح كيفية تأدية التمارين التكتيكية الخاصة بالتدريبات، لتنطلق بعدها الحصة التدريبية بإجراء تمارين لياقية، ثم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عدد من الجمل الفنية قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب.يذكر بأن قرعة البطولة أوقعت (أخضر الشاطئية) في المجموعة B بجانب منتخبي البحرين وفلسطين، فيما ضمت المجموعة A منتخبات كلًا من الإمارات والكويت ولبنان وعُمان.// انتهى //17:57ت م0181