الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساستقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الدكتور منصور الشمري اليوم، في مقر المركز بالرياض منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلكا سالمي.وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الفكر المتطرف.وقام منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب خلال زيارته بجولة على إدارة القيادة والسيطرة بالمركز، تعرف خلالها على آليات (اعتدال) في الرصد والتحليل، وأبرز التقنيات والنماذج التي يتم بناءها وتطويرها داخل المركز في هذا الجانب.// انتهى //18:09ت م0183