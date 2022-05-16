إسلام آباد 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسبحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم مع نظيره الصيني لي كه تشيانج في اتصال هاتفي سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين.وأكد الجانبان ضرورة مواصلة التعاون لمصلحة شعبي البلدين وللاستقرار والسلام وسط الوضع المتغير على المستويين العالمي والإقليمي.واتفقا على تنفيذ المزيد من الزيارات المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون في شتى المجالات.// انتهى //18:10ت م0184