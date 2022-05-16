جدة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه اليوم، في عاصمة أبوظبي، باسمه وباسم المنظمة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، التعازي والمواساة في وفاةسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.كما قدم الأمين العام التهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه ومواصلة مسيرة الاستقرار والأمن والرخاء.// انتهى //18:58ت م0191