الرباط 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالرباط اليوم، ندوة دولية افتراضية في موضوع "قوة المتاحف" وذلك احتفاء باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 من مايو كل عام، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من أجل مناقشة دور المتاحف في حفظ التراث والهوية الثقافية، وآليات دعمها من أجل التعافي من الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19.وخلال الندوة أكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك أهمية المتاحف في تعزيز وتنمية المجتمعات وتطوير قطاع الثقافة، حيث كانت الأكثر تضررا خلال جائحة كوفيد 19، مشيرا إلى أنه من الضروري تقديم الدعم للمتاحف كونها مؤسسات تعمل على عرض تراثنا الثقافي المادي وغير المادي، ورافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.وأعلن أن الإيسيسكو ستعمل على إنشاء منصة رقمية تجمع بين 2700 متحف حول العالم الإسلامي، من أجل تبادل المعارف والخبرات، وستشرف هذه الشبكة على تطوير برامج تدريبية وورش عمل لبناء القدرات في هذا المجال.وتطرقت الكلمات الأخرى إلى أهمية الاستغلال الأمثل للمعالم والمتاحف والمواقع والعناصر الثقافية، وتمكينها من موازنات كافية وموارد بشرية وتقنية قادرة على الارتقاء بأدائها بغية تحقيق أهدافها النوعية والكمية، إضافة إلى إبراز دور المتاحف في بناء السلام وتمتين الروابط والعلاقات الإنسانية.// انتهى //19:04ت م0194