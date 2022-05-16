القاهرة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسعقدت جامعة الدول العربية اليوم بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة اليونيسف، وبرنامج الخليج "آجفند" ورشة إقليمية بعنوان "مقاربات ومداخل في تأهيل ودمج الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم " عبر المنصة الرقمية.وأكدت مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دينا دواي في كلمتها الافتتاحية للورشة أن الجامعة تسعى لتطوير آليات عمل مشتركة مع المنظمات الشريكة لمواجهة التحديات التي تعصف بالأطفال لتوفير حماية شاملة لهم ومن ضمنها فئة الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم.وأوصت الورشة في ختام جلساتها بمراجعة التشريعات الوطنية والسياسات لضمان تماشيها مع المعايير والقوانين الدولية ذات الصلة، ووضع نظم عمل موحدة تتسم بالشمولية والتكاملية في تقديم الخدمات للأطفال وأسرهم وفق مبدأ مشاركة الطفل، وكذلك وضع ضوابط تتعلق بترخيص العمل (لمقدمي الرعاية) مع الأطفال بوجه عام والأطفال ممن اتخذوا من الشارع مأوى لهم لضمان الحد الأدنى من المهنية والسواء النفسي لمقدمي الرعاية مع مراعاة الوضع في الاعتبار بناء قدراتهم بشكل دوري لتنمية قدراتهم المهنية والتأهيلية.// انتهى //19:10ت م0196