بيساو 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمقر وزارة الخارجية في بيساو اليوم، معالي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو سوزي كارلا باربوزا.وجرى خلال اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:10ت م0197