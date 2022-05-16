الدمام 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم، جولات رقابية على محلات بيع اللحوم والأسماك والخضار والفواكه في سوق الدمام المركزي بالدمام، نتج عنها ضبط ومصادرة 14طن من الموز الفاسد.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة والمحلية الواردة إلى سوق الدمام المركزي وآلية تخزينها ونقلها وطرق تسويقها لضمان سلامة المستهلك، والتأكد من وفرة السلع الغذائية، مضيفاً أنه سيتم التعامل مع المخالفين وتطبيق النظام ولائحة المخالفات بحقهم.وحث المطيري جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات أو بضائع فاسدة في الأسواق والمسالخ إلى الجهات المختصة لمعالجتها، منوهاً أن الوزارة تعمل على تمكين المزارعين في المشاركة في عملية تطوير وتنمية الأسواق وتوطين المهن.// انتهى //19:19ت م0198