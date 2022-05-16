بيساو 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأعلنت معالي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو سوزي كارلا باربوزا، عن دعم بلادها لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع فخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسكو إمبالو، أن بلادها تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين.// انتهى //19:19ت م0199