الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأطلقت وزارة المالية بالتعاون مع الأكاديمية المالية النسخة الثالثة من برنامج سفراء الميزانية، في الرياض، بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر القهيدان، وعدد من القيادات والمسؤولين عن إعداد الميزانية يمثلون 70 جهة حكومية.وأوضح القهيدان، خلال الحفل أن البرنامج يُعد مبادرة وطنية طموحة أطلقتها وزارة المالية، بالتعاون مع مركز المهارات المالية في الوزارة؛ لتمكين الموظفين المتخصصين في المالية العامة بالمملكة، والذين يتم اختيارهم من عدد من الجهات الحكومية بناء ًعلى معايير منهجية، مبيناً أن البرنامج يضطلع بدور رئيس في تحسين الممارسات المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية وتحقيق التوازن المالي المستدام في المملكة؛ ومن ثم دعم تحقيق رؤية المملكة 2030؛ انطلاقاً من أهدافه الرئيسة الأربعة التي تشمل: تحسين كفاءة عملية إعداد وتنفيذ الميزانية والإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءات التخطيط المالي بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية، وتطوير خبرات الموظفين لوضع ميزانية متوازنة على مستوى المملكة، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون مع وزارة المالية.بدوره، أشار وكيل وزارة المالية للميزانية العامة هيثم الطريف إلى أن النسخة الثالثة ستكون أوسع نطاقاً من النسختين السابقتين؛ إذ سيشارك فيها 30 من القيادات المسؤولة عن إعداد الميزانية و180 موظفاً متخصصاً في المالية العامة من أكثر من 70 جهة حكومية، لافتاً الانتباه إلى أنه تم إدراج التخطيط المالي متوسط المدى في المنهج التدريبي الذي سيتم تنفيذه هذا العام بالتعاون بين وزارة المالية ومركز المهارات المالية والأكاديمية المالية ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، وأنه سيتضمن 21 وحدة تدريبية تغطي عملية إعداد وتنفيذ الميزانية بأكملها، والمهارات الشخصية والأدوات التقنية ذات الصلة.من جهته، ذكر مدير عام مركز المهارات المالية فيصل جادو أن الهدف من برامج المركز يتمثل في بناء المهارات المالية بطريقة مستدامة ومؤسسية على المديين القصير والبعيد لتحقيق رؤية وإستراتيجية الوزارة ولخدمة برنامج الاستدامة المالية والمبادرات الرئيسية مثل مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى .وأكد أن برنامج سفراء الميزانية هو جزء من عدة برامج سيطلقها المركز بالتعاون مع عدة جهات تستهدف رفع القدرات في القطاع المالي مثل: مسار سفراء الميزانية، الإيرادات، القادة الماليين، ومسار البيانات.يذكر أن برنامج سفراء الميزانية صمم بناءً على أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وشارك في إعداده نخبة من خبراء المالية العامة والتطوير المهني وقادة وممثلون من وزارة المالية وخبراء الميزانية في بعض المنظمات المالية العالمية.// انتهى //19:36ت م0202