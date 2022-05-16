واغادوغو 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسقتل نحو أربعين من المتطوعين الأمنيين والمدنيين في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون شمال وشرق بوركينا فاسو.وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن الهجوم استهدف المتطوعين في منطقة الساحل مما أسفر عن مقتل نحو عشرين شخصاً بينهم ثمانية من المتطوعين.وأفاد مصدر أمني آخر عن مقتل خمسة متطوعين آخرين ومدني في نفس المنطقة، مشيرا إلى سقوط خمسة عشر مدنياً خلال هجوم على قافلة تحت حماية هؤلاء المتطوعين في جنوب شرق البلاد.// انتهى //19:41ت م0204