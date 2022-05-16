لندن 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأعربت الحكومة البريطانية، اليوم ، عن ترحيبها بنجاح العملية الانتخابية في الصومال واختيار حسن شيخ محمود لمنصب رئيس البلاد.وقالت وزيرة شؤون أفريقيا في الحكومة البريطانية، فيكي فورد في بيان لها " أرحب باختتام العملية الانتخابية في الصومال وأهنئ حسن شيخ محمود على انتخابه رئيساً ".وأضافت "تشجع المملكة المتحدة قادة الصومال على العمل جنبًا إلى جنب مع التركيز الجديد على القضايا ذات الأهمية الوطنية الملحة مثل معالجة حركة الشباب، والاستجابة للجفاف المدمر، والحفاظ على الاستقرار المالي، والإصلاح الدستوري".وجددت المسؤولة البريطانية في ختام البيان التزام المملكة المتحدة بدعم شعب الصومال في تحقيق الازدهار ومحاربة الإرهاب.// انتهى //19:56ت م0206