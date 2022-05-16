الكويت 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم عن إيقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاث (الشويخ-الشعيبة-الدوحة) نتيجة للتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد.وقالت المؤسسة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر ، مضيفة أنه حرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها قررت إيقاف حركة الملاحة على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية.// انتهى //20:00ت م0207