عام / الكويت توقف حركة الملاحة مؤقتا نتيجة التقلبات الجوية
الاثنين 1443/10/15 هـ الموافق 2022/05/16 م واس
الكويت 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واس
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم عن إيقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاث (الشويخ-الشعيبة-الدوحة) نتيجة للتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد.
وقالت المؤسسة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر ، مضيفة أنه حرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها قررت إيقاف حركة الملاحة على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية.
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